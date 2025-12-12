1
CAO, Francisco (Pancho)
† CAO, Francisco (Pancho), q.e.p.d. - Emilio C. González Moreno lo despide con enorme tristeza y acompaña con gran cariño y oraciones a Susy y Jazmín.
† CAO, Francisco (Pancho). - José y Lucía Noguerol despiden a Pancho y acompañan a Susy, Jazmín y familia con mucho amor.
