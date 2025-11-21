SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAPORASO, Jorge Omar, q.e.p.d. - El estudio BMA participa su fallecimiento, acompaña a Alejo en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

† CAPORASO, Jorge Omar, q.e.p.d. - Alejo Pablo Caporaso, su esposa Florencia y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† CAPORASO, Jorge Omar, q.e.p.d. - El personal de Establecimientos Caporaso S. A. participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

† CAPORASO, Jorge Omar, falleció el 20-11-2025. - El consorcio de propietarios de Juan Francisco Seguí 3976 participa su fallecimiento y acompaña a la querida María.

