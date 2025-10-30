LA NACION

CARBALLO, Carlos A., q.e.p.d. - Alicia y Pablo Balcarce junto a Paula y Charly Buchanan, Rosario y Manuel acompañan con enorme tristeza a Belén, Federico e hijos.

CARBALLO, Carlos, q.e.p.d. - Josefina y Claudio Maulhardt participan su fallecimiento y acompañan a Fede, Lies, Manuel, Matías y Lucas con muchísimo cariño.

CARBALLO, Carlos, q.e.p.d. - Sus compañeros de Galileo acompañan a Federico y familia y ruegan una oración en su memoria.

