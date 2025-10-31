LA NACION

CARBALLO, Carlos Alberto

CARBALLO, Carlos Alberto, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Pereyra Lucena 2600 participa el fallecimiento de su estimado copropietario y acompaña a la familia en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

CARBALLO, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Su hermano Chachi Carballo junto a su mujer, hijas y nietos despiden a Carlos con gran tristeza y celebran todo lo bueno compartido.

CARBALLO, Carlos Alberto, q.e.p.d. - María Emma y Carlos Pérez Rovira y familia despiden con enorme tristeza a su gran amigo.

CARBALLO, Carlos Alberto. - Ha partido un irremplazable y sabio amigo de tantos años y conversaciones; las seguiremos cuando Dios lo disponga. Brindamos un muy afectuoso abrazo a Belén y sus hijos. Vicente Gallo y familia.

CARBALLO, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Camilo y Yolanda Carballo, sus hijos y nietos acompañan a Belén y Federico en este triste momento y despiden a Carlos con gran tristeza y mucho cariño.

