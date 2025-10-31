CARBALLO, Carlos Alberto
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CARBALLO, Carlos Alberto, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Pereyra Lucena 2600 participa el fallecimiento de su estimado copropietario y acompaña a la familia en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.
CARBALLO, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Su hermano Chachi Carballo junto a su mujer, hijas y nietos despiden a Carlos con gran tristeza y celebran todo lo bueno compartido.
† CARBALLO, Carlos Alberto, q.e.p.d. - María Emma y Carlos Pérez Rovira y familia despiden con enorme tristeza a su gran amigo.
† CARBALLO, Carlos Alberto. - Ha partido un irremplazable y sabio amigo de tantos años y conversaciones; las seguiremos cuando Dios lo disponga. Brindamos un muy afectuoso abrazo a Belén y sus hijos. Vicente Gallo y familia.
† CARBALLO, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Camilo y Yolanda Carballo, sus hijos y nietos acompañan a Belén y Federico en este triste momento y despiden a Carlos con gran tristeza y mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”
- 3
Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
- 4
Investigan a un funcionario de Salud por otro contrato sospechoso en una obra social intervenida por el Gobierno