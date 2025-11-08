LA NACION

CARDOSO, Eduardo Antonio, General De Brigada (R)

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARDOSO, Eduardo Antonio, general de brigada (R), q.e.p.d., falleció el 6-11-2025. - El Ejército Argentino comunica con pesar el fallecimiento de quien fuera oficial del arma de infantería, expresando las más sentidas condolencias y uniéndose al sentimiento de dolor de su familia. Su trayectoria permanecerá indeleble en el recuerdo de todos los miembros de esta institución.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales
    1

    Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales

  2. El mercado cree que la inflación cerrará el año por debajo del 30%
    2

    El mercado cree que la inflación cerrará el año por debajo del 30%

  3. Chechu Bonelli, sobre su matrimonio con Cvitanich: “Me ocupé de tareas que le correspondían al hombre”
    3

    Chechu Bonelli, sobre su matrimonio con Darío Cvitanich: “Me ocupé de tareas que le correspondían al hombre y descuidé mi rol femenino”

  4. El pedido de Guillermo Francos a Carrió antes de dejar el Gabinete
    4

    El pedido de Guillermo Francos a Carrió antes de dejar el Gabinete: “Mántengalo en reserva”

Cargando banners ...