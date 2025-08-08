LA NACION

CARR, Sheila Queenie

CARR, Sheila Queenie, falleció el 7-8-2025. - Su hermana Alice, sus hijos Dolores, Eduardo y Juan Martín, sus sobrinos, nietos y sobrinos nietos la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

