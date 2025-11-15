SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CARRILLO de FERNANDEZ MADERO, María Rita, q.e.p.d., 14-11-2025. - Piru Solsona de Romero Victorica, hijos y nietos despiden a María Rita con todo cariño y acompañan a su familia.

