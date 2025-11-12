1
CARRILLO, Víctor J. (Pato)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CARRILLO, Víctor J. (Pato), q.e.p.d., 13-1-40 - 10-11-2025. - Su mujer Mary Ann Arechavaleta de Carrillo; sus hijos Pablo, Martín y Jessica, Diego y Valentina, Andrés, Dolores y Nicolás; sus nietos Agustín, Marcos, Luz, Juana, Guadalupe, Francisco, Simón, Vicente y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
