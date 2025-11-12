LA NACION

CARRILLO, Víctor José

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CARRILLO, Víctor José, q.e.p.d. - Norma Monti y Héctor Leandro Pérez e hijos y nietos lo despiden con muchísimo cariño, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a Mary Ann y a sus hijos.

CARRILLO, Víctor José, falleció el 10-11-2025. - Tus amigos Mario Firpo y Eduardo Muzio te despiden con cariño.

CARRILLO, Víctor José, q.e.p.d. - Marilyn y Eduardo Gnecco (a.), junto con sus hijos y nietos despiden con enorme tristeza a su querido consuegro Pato y acompañan a Mary Ann, hijos y nietos con inmenso cariño.

CARRILLO, Víctor José, q.e.p.d. - Analía V. Muherman participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

