1
CARRILLO, Víctor José
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CARRILLO, Víctor José, q.e.p.d. - Norma Monti y Héctor Leandro Pérez e hijos y nietos lo despiden con muchísimo cariño, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a Mary Ann y a sus hijos.
† CARRILLO, Víctor José, falleció el 10-11-2025. - Tus amigos Mario Firpo y Eduardo Muzio te despiden con cariño.
† CARRILLO, Víctor José, q.e.p.d. - Marilyn y Eduardo Gnecco (a.), junto con sus hijos y nietos despiden con enorme tristeza a su querido consuegro Pato y acompañan a Mary Ann, hijos y nietos con inmenso cariño.
CARRILLO, Víctor José, q.e.p.d. - Analía V. Muherman participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria
- 3
El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
- 4
Rating: cuánto midió el mano a mano de Verónica Lozano con Johnny Depp versus el segundo programa de María Belén Ludueña