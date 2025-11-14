LA NACION

CASADO DE ACHAVAL, Isabel Margarita Vasquez Roccatagliata De

CASADO de ACHAVAL, Isabel Margarita Vasquez Roccatagliata de. - Alejandro Casado de Achaval despide con mucho cariño a su tía, acompaña a sus primos Angélica, Viviana, Carlos, Blas y María Isabel en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

CASADO de ACHAVAL, Isabel Margarita Vasquez Roccatagliata de. - Tulio Firpo acompaña a la familia y ruega oraciones en su memoria.

CASADO de ACHAVAL, Isabel Margarita Vasquez Roccatagliata de. - Tus hijos Angelica, Viviana, Carlos y Adriana, Blas y Mercedes, y María Isabel; tus nietos Francisco, Candelaria y Nicolás, Wenceslao, Irene, Pedro, Inés, Eduardo y Federico; rezan por tu alma, y te despiden con mucho amor. Participan su entierro hoy, a las 11, en Cementerio de la Recoleta.

CASADO de ACHAVAL, Isabel Margarita Vasquez Roccatagliata de. - Su consuegra María Irene Rojas de Firpo la despide con dolor y eleva oraciones en su memoria.

