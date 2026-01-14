SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASADO de ACHAVAL, Susana Enriquez de, q.e.p.d., falleció el 13-1-2026. - Su marido José (Rony), su hija Loli, y sus nietos Valentina y Juan Cruz la despiden con mucho dolor deseando que descanse en paz. Le daremos el último adiós hoy, a las 15.30, en el cementerio Jardín de Paz. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

✝ CASADO de ACHAVAL, Susana Enriquez de, q.e.p.d. - Alejandro Casado de Achaval acompaña a su hermano y sus sobrinos Matías, Germán, Milagros, María Clara y familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

✝ CASADO de ACHAVAL, Susana Enriquez de. - Angeles y Roberto Lazcano acompañan con mucho cariño a Ronnie y despiden con gran tristeza a su querida Susi.

✝ CASADO de ACHAVAL, Susana Enriquez de, falleció el 13-1-2026. - El consorcio de Av. Callao 1598 y sus propietarios lamentan profundamente la partida de Susana y acompañan a Roni con todo cariño. ¡Siempre van a extrañar su dulzura y sencillez! Ruegan una oración en su memoria.

✝ CASADO de ACHAVAL, Susana Enriquez de, q.e.p.d., falleció el 13-1-2026. - Con gran tristeza despido a la querida Susana, recordando los lindos momentos compartido. Abrazo a Roni en su dolor. Jorge Cifré.

✝ CASADO DE ACHAVAL, Susana Enriquez de, q.e.p.d., falleció 13-1-2026. - Te has ido pero permanecerás por siempre con nosotras. Has sido una persona llena de luz, alegría y una generosidad infinita. Has tenido en Rony a un marido excepcional al que acompañaremos con enorme cariño. Marcela Mallo, hijas y nietas.

