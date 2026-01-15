LA NACION

CASADO DE ACHAVAL, Susana Enriquez de

CASADO de ACHAVAL, Susana Enriquez de. - Carlos Dimet y María Jose López Alfaro despiden a Susana y acompañan a Ronie y familia con todo cariño.

CASADO de ACHAVAL, Susana Enriquez de, q.e.p.d. - Beatriz de Zavaleta y sus hijos despiden con gran tristeza a su muy querida Susana y acompañan a Rony, Loli y nietos en este momento.

CASADO de ACHAVAL, Susana Enriquez de, q.e.p.d. - Marta Álvarez Molindi, presidente de FADAM, y todos los miembros de la institución despiden con tristeza a la querida Susana. Extrañaremos su presencia permanente. Acompañamos a su familia y rogamos a Dios por su alma.

CASADO de ACHAVAL, Susana Enriquez de, q.e.p.d., falleció el 13-1-2026. - Lucio y Marcela González Bonorino, y Enrique y Cecilia Loza Semprun despiden a la querida Susana y acompañan a Rony y familia con todo cariño en este triste momento.

