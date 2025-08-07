SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASARES, Alberto. - Horacio Garcete despide con dolor a su amigo Alberto y ruega por su eterno descanso.

† CASARES, Alberto M., falleció el 6-8-2025. - Su mujer, hijos y nietos lo recordarán con todo el cariño que él siempre les brindó, e invitan a familiares y amigos a despedirlo hoy, a las 15, en el cementerio Jardín del Pilar.

† CASARES, Alberto, q.e.p.d. - Diran Sirinian y Guadalupe Sobral despiden al querido amigo y acompañan a Marta y familia en este difícil momento.

CASARES, Alberto, q.e.p.d. - Con una enorme tristeza, ALADA, Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina, despide a su re fundador, primer presidente y una de las figuras más destacadas del ámbito profesional, cuya vocación inclaudicable deja en él una huella indeleble. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

CASARES, Alberto, q.e.p.d. - Con profunda tristeza y dolor acompañamos a su querida esposa, hijos y nietos por la partida de nuestro querido Alberto, una gran persona inmensamente admirable. Víctor Aizenman y María Bernadó.

