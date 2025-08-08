LA NACION

CASARES, Alberto

CASARES, Alberto. - Con tantos lindos recuerdos de Alberto y mi admiración por su trabajo profesional, acompaño con mucho cariño y oraciones a su queridísima familia. María Marta.

CASARES, Alberto, q.e.p.d. - Sean Duggan participa el fallecimiento del estimado Alberto y acompaña en su tristeza a Marta, Andrés y a toda la familia Casares.

CASARES, Alberto, q.e.p.d., falleció el 6-8-2025. - Querido primo, gracias por tu entrañable amistad. Horacio Sánchez Caballero.

