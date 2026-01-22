LA NACION

CASARES, Gioia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASARES, Gioia. - Querida Gioia, gracias por haber acordado ser mi madrina en este plano de existencia. Sos un alma muy noble y generosa, valiosa y sabia. Siempre valoré el tiempo que tuviste para mi, teniendo tantos hijos, nietos y bisnieto. Gracias por todos tus consejos, me ayudaste a ser mejor. Y la gran amiga que fuiste para mamá, la mejor amiga, además de prima, que tuvo. Abandonaste tu forma física pero tu espíritu vive en todos los que te conocimos. Abrazo a Héctor, tu gran compañero de vida, y a tus hijos, nietos y bisnieto, con mucho cariño. Anita.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cobran los jubilados en febrero
    1

    Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026 con el aumento confirmado

  2. De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour
    2

    El gran candidato: De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour

  3. Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027
    3

    Axel Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027

  4. Aerolíneas Argentinas venderá pasajes más baratos a quienes quieran venir desde España e Italia
    4

    Aerolíneas Argentinas venderá pasajes más baratos a quienes quieran venir desde España e Italia