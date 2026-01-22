SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASARES, Gioia. - Querida Gioia, gracias por haber acordado ser mi madrina en este plano de existencia. Sos un alma muy noble y generosa, valiosa y sabia. Siempre valoré el tiempo que tuviste para mi, teniendo tantos hijos, nietos y bisnieto. Gracias por todos tus consejos, me ayudaste a ser mejor. Y la gran amiga que fuiste para mamá, la mejor amiga, además de prima, que tuvo. Abandonaste tu forma física pero tu espíritu vive en todos los que te conocimos. Abrazo a Héctor, tu gran compañero de vida, y a tus hijos, nietos y bisnieto, con mucho cariño. Anita.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa