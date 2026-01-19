1
CASARES, María Eugenia,
✝ CASARES, María Eugenia, q.e.p.d. - Con gran tristeza despedimos a nuestra querida Machi y acompañamos a su hijo y a toda la familia. Su tío Carlos y primos Llambias.
