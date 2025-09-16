SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CASASCO de CONTI, Susana Elvira, falleció el 14-9-2025. - Con profundo dolor te despedimos. Tus hijos Marcelo y Sofía, Alejandro y María, Florencia y Mariano. Tus queridos nietos Matías y Sofi, Martina y Alwyn, Luca y Coty, Miki y Gon, Lu, Chula y Gonchi, Cande y Tany, Joji y Timo y tus queridos bisnietos Bruni, Toby y Milo. Los invitamos a despedirla hoy, en Lazaro Costa, sala Lapacho, 11.30 a 13 hs., Ruta Panamericana, Acc. Norte km. 32,5 Ramal Pilar, Pcia. de Buenos Aires. Posterior misa, en el cementerio parque Jardin de Paz, 13 hs.

† CASASCO de CONTI, Susana Elvira. - Querida Susana, fuiste mi compañera de toda una vida y te despido con todo mi amor y un profundo dolor. Voy a tratar de enfrentar los desafios que se me presentan de hoy en adelante, recordándote siempre. Tu querido esposo.

