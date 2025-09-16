LA NACION

CASASCO DE CONTI, Susana Elvira

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASASCO de CONTI, Susana Elvira, falleció el 14-9-2025. - Con profundo dolor te despedimos. Tus hijos Marcelo y Sofía, Alejandro y María, Florencia y Mariano. Tus queridos nietos Matías y Sofi, Martina y Alwyn, Luca y Coty, Miki y Gon, Lu, Chula y Gonchi, Cande y Tany, Joji y Timo y tus queridos bisnietos Bruni, Toby y Milo. Los invitamos a despedirla hoy, en Lazaro Costa, sala Lapacho, 11.30 a 13 hs., Ruta Panamericana, Acc. Norte km. 32,5 Ramal Pilar, Pcia. de Buenos Aires. Posterior misa, en el cementerio parque Jardin de Paz, 13 hs.

CASASCO de CONTI, Susana Elvira. - Querida Susana, fuiste mi compañera de toda una vida y te despido con todo mi amor y un profundo dolor. Voy a tratar de enfrentar los desafios que se me presentan de hoy en adelante, recordándote siempre. Tu querido esposo.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
    1

    Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery

  2. Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda
    2

    Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda

  3. El enojo de Camila, la hermana de Thiago Medina, con Georgina Barbarossa
    3

    El enojo de Camila, la hermana de Thiago Medina, con Georgina Barbarossa: “No es momento de preguntar eso”

  4. Milei ratificó el orden fiscal, pero prometió para 2026 aumentos en jubilaciones, discapacidad y universidades
    4

    Por cadena nacional, Milei ratificó la austeridad fiscal para 2026, pero prometió aumentos en jubilaciones, salud, discapacidad y universidades

Cargando banners ...