CASASCO DE CONTI, Susana

CASASCO de CONTI, Susana, q.e.p.d. - Marta Pulenta de Dantur y Gabriel despiden a la querida amiga, mamá de colegio, de tantos años compartidos.

CASASCO de CONTI, Susana E., q.e.p.d., falleció el 14-9-2025. - Tu primo Fernando E. Casasco y Sra. Catherine Casasco junto a nuestros hijos Mariela y esposo, Carolina, Juan Ignacio, Christian y esposa y Andrés Casasco y esposa te despedimos hasta siempre, quedarás en nuestros corazones y oramos por vos.

CASASCO de CONTI, Susana. - Tus amigos de toda la vida Nené, Raúl Roca y sus hijos Diego y Victoria, con profunda tristeza, abrazamos por esta irremediable pérdida a los queridos Aldo, Alejandro, Marcelo y Florencia, rogando que Dios la tenga en Su gloria.

CASASCO de CONTI, Susana, q.e.p.d. - Alberto y Carolina Maza despiden con dolor a Susana y acompañan a Aldo y familia con oraciones.

