CASASCO DE CONTI, Susana

CASASCO de CONTI, Susana, falleció el 14-9-2025. - La Unión Vecinal de San Isidro Chico participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este momento de dolor.

CASASCO de CONTI, Susana, q.e.p.d. - Jorge y Graciela Stefanoni y familia acompañan a Flor y su familia en este doloroso momento y rezan una oración en su memoria.

CASASCO de CONTI, Susana. - Sus amigas de Las Esclavas; Vivianne Jozami, Eloísa Guevara Lynch, Cristina Barthe, Graciela Aguirre Saavedra y Stella Marini Quirno despiden a Susana con muchísimo dolor.

