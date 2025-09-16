SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASASCO, Susana, q.e.p.d. - Los hermanos Juan A. y Diego S. Casasco acompañan a toda la familia Conti y despiden a Susana con cariño en este doloroso momento.

CASASCO, Susana, q.e.p.d. - El directorio de Laboratorios Casasco SAIC acompaña a la familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

† CASASCO, Susana, falleció el 14-9-2025. - Luis A. Israel y Sra. lamentan profundamente el deceso de Susana, gran persona, y acompañan al muy querido Aldo y a sus hijos Marce, Ale y Flor y a toda esa hermosa familia en su gran dolor.

