CASASOLA, Elba Nora
✝ CASASOLA de APELLA, Elba Nora q.e.p.d., falleció el 4-1-2025. - Juan Carlos y Mirian Bagó despiden con tristeza a la querida Kuky y acompañan a Mariana, Juan Pablo, Juan Manuel, Cecilia y familia con un fuerte abrazo, recordando el afecto que siempre les dió.
