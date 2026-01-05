CASASOLA, Elba Nora

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASASOLA de APELLA, Elba Nora q.e.p.d., falleció el 4-1-2025. - Juan Carlos y Mirian Bagó despiden con tristeza a la querida Kuky y acompañan a Mariana, Juan Pablo, Juan Manuel, Cecilia y familia con un fuerte abrazo, recordando el afecto que siempre les dió.

Avisos fúnebres

