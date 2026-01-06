1
CASASOLA, Elba Nora,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CASASOLA de APELLA, Elba Nora, (Kuky) q.e.p.d., falleció el 4-1-2026. - Tu hija Mariana, tu yerno Juan Pablo y tus nietos Juan, Ignacio, Martín y Santiago te despiden con mucho amor y ruegan una oración en tu memoria.
✝ CASASOLA de APELLA, Elba Nora, q.e.p.d. - Acompañamos a su hija Mariana y a toda su familia en este triste y doloroso momento. Los abrazamos y queremos mucho. Martín, Michelle, Matías, Andrés, Amalia, Silvestre y Delfina.
✝ CASASOLA de APELLA, Elba Nora, q.e.p.d., falleció el 4-1-2026. - Laboratorios Bagó participa con profunda tristeza la partida de Elba Nora y acompaña a la familia con una cálida oración en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION