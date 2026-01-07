CASASOLA, Elba Nora,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASASOLA de APELLA, Elba Nora, q.e.p.d., falleció el 4-1-2026. - Química Montpellier acompaña a la familia en su dolor con hondo pesar y despide a Elba Nora, rogando una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa