SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASERTA de GOYHENECHE, María Beatriz, 5-4-2026. - Sus hijos Eduardo, Beatriz, Cecilia, Silvia, Pablo, Ignacio, Guillermo y Ana María, y sus nietos Mariana, Agustina, Camila, Federico, Martina y Noah participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida madre y abuela y la despiden con inmenso amor, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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