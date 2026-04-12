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CASERTA DE GOYHENECHE, María Beatriz
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CASERTA de GOYHENECHE, María Beatriz, 5-4-2026. - Sus hijos Eduardo, Beatriz, Cecilia, Silvia, Pablo, Ignacio, Guillermo y Ana María, y sus nietos Mariana, Agustina, Camila, Federico, Martina y Noah participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida madre y abuela y la despiden con inmenso amor, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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