CASTELLI, Carlos Alberto (Willy)
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CASTELLI, Carlos Alberto (Willy). - Su marido Eduardo Fagalde lo despide con todo el amor del mundo, sabiendo que ya estará en los brazos de la Virgen María.
† CASTELLI, Carlos Alberto (Willy). - Raúl y Rosuka G. L. de Fagalde, sus hijos y nietos acompañan a Eduardo, recordando a Willy con mucho cariño.
LA NACION
