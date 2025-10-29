SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CASTELLI, Carlos Alberto (Willy). - Su marido Eduardo Fagalde lo despide con todo el amor del mundo, sabiendo que ya estará en los brazos de la Virgen María.

† CASTELLI, Carlos Alberto (Willy). - Raúl y Rosuka G. L. de Fagalde, sus hijos y nietos acompañan a Eduardo, recordando a Willy con mucho cariño.

