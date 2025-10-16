1
CASTELLI, Marcelo Gabriel
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CASTELLI, Marcelo Gabriel. - El equipo de Horatech - APSA despide con mucho dolor a su compañero y amigo El Tucu, con quien tuvieron el privilegio de compartir sus días en la oficina. Siempre recordaremos su alegría y su buena energía. Acompañamos a su familia y seres queridos en este triste momento.
