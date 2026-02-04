CASTELLINI, Nora E. P.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASTELLINI de STRUMIA, Nora E. P. - Participamos el fallecimiento de nuestra querida madre, ejemplo de perseverancia, lucha y bondad. Sus hijos Daniel y Gabriela, sus hijos políticos Ana Sánchez y Eduardo Pavese, sus nietos Lucia, Inés, Santiago e Ignacio Strumia, Martín, Francisco y Agustín Pavese; sus nietos políticos Matías Videla, Rodrigo Miles, Jazmín Argonz, Valentina Benoit, Paula Rodríguez iglesias, Catalina Frangini y Agustina Bianchi; sus bisnietos Tomás y Benjamín Videla, Felicitas, Pedro e Hilario Miles, Valentín y Joaquín Rodríguez Iglesias. Te despedimos con profundo dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa