LA NACION

CASTELLINI, Nora Ernesta Paula

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASTELLINI de STRUMIA, Nora Ernesta Paula. - Jorge y Bettina Mendiola y sus hijos acompañan a Daniel y a toda la querida familia, en la partida de su madre Nora a su descanso final.

CASTELLINI de STRUMIA, Nora Ernesta Paula. - Sus amigos de siempre, Juancho, Gustavo Dalmazzo, Arturo, Alejandro, Gustavo Ciocca y Jorge acompañan a Daniel y a toda la familia Strumia en la partida de su madre Nora.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron
    1

    De Palermo a Colegiales: le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron

  2. Cuál es la ruta aérea de la Argentina elegida como la más turbulenta del mundo
    2

    Esta es la ruta aérea de la Argentina elegida como la más turbulenta del mundo

  3. Trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA
    3

    Conurbano: trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA

  4. Los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores
    4

    Alerta generación lasaña: los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores