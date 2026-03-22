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CASTEX, Lucía M.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASTEX de GALLI VILLAFAÑE, Lucía M., q.e.p.d. - Su marido Pablo; sus hijos Pablo, Milagros y Florencia y sus nietos la despiden con mucho cariño, y ruegan una oración en su querida memoria. Ya te extrañamos.

CASTEX de GALLI, Lucía, q.e.p.d. - Su hermana Maggie, su cuñado Hugo Siffredi; sus sobrinos Celia y Carlos, Juani y Josefina y Ewe y Mariano y sus sobrinos nietos la despedimos con mucho cariño y rogamos una oración en su memoria.

CASTEX de GALLI VILLAFAÑE, Lucía, q.e.p.d. - Mariana y José L. Rinaldi, Teresa y Ricardo Cerdán, hijos y nietos, Isabel y tus sobrinos Zorraquín te despedimos con mucho cariño. Tu luz permanece en nosotros.

CASTEX de GALLI, Lucía, q.e.p.d. - Queridos Galli, Joaquín y Fer Fanelli e hijos los abrazamos con todo el alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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