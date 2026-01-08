LA NACION

CASTILLO MARÍN, Angel

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASTILLO MARÍN, Angel. - Su mujer Isabel Zar; sus hijos Ramiro y Marcela, Belisario y Renata, Anselmo y Agustina; sus nietos Amparo, Pedro, Sara, Carmela, José, Manuela, Ramon, Nicanor, Miguel y Antonio ruegan una oración en su memoria.

CASTILLO MARIN, Angel, q.e.p.d., falleció el 7-1-2026. - Sus consuegros Micha y Jorge Magnasco, hijos y nietos acompañan y abrazan a Isabel, Ramiro, Belisario y Anselmo con mucho cariño.

