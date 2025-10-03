LA NACION

CASTIÑEIRAS BUSTAMANTE DE CANO FRERS, Josefina María

CASTIÑEIRAS BUSTAMANTE de CANO FRERS, Josefina María, q.e.p.d. - Querida Josefina, los Becerra te despedimos con mucho amor.

CASTIÑEIRAS BUSTAMANTE de CANO FRERS, Josefina María, q.e.p.d. - Sus hijos Josefina y Luis Velasco, Isabel y Enrique Bonomi, Mercedes y Agustín Becerra, Lucila Cano de Olmos; sus nietos Catalina y Agustín, Luis, Clara y Lucía Velasco, Josefina Bonomi Cano, Bautista, Paulina, Delfina y Joaquín Becerra; sus nietos políticos Matías y Magdalena, Lucila y Eric, Guadalupe y Joaquín e hijos; sus sobrinos Mariana, Sebastián y Sofía Ordoñez y sus hijos la despiden con muchísimo cariño e invitan a despedirla hoy, a las 11, en el Jardín de Paz de Pilar. Jo, te queremos y te vamos a extrañar un montón.

