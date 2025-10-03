SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CASTIÑEIRAS de CANO FRERS, Josefina. - Sus primas Bárbara, Débora, Verónica y Adriana Schenström la despiden con mucho cariño y acompañan a sus hijas y Flias. en este triste momento.

† CASTIÑEIRAS de CANO FRERS, Josefina, q.e.p.d. - Marta y Raquel Llambías y sus hijos despiden a su queridísima amiga Jose y acompañan a las chicas y sus familias en este momento de dolor.

† CASTIÑEIRAS de CANO FRERS, Josefina, q.e.p.d. - Emilio Cano Frers y familia acompañan con mucho cariño y oraciones a Jose, Mechi e Isa.

