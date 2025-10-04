LA NACION

CASTIÑEIRAS DE CANO FRERS, Josefina

CASTIÑEIRAS de CANO FRERS, Josefina, q.e.p.d. - Querida Jose, Pipo y Liliana y sus hijos, tus amigos de toda la vida, te vamos a extrañar mucho. Un beso grande a Josefina, Isabel y Mercedes.

CASTIÑEIRAS de CANO FRERS, Josefina. - Martha Aust y Alberto F. Robredo, su ahijado Abo Robredo, Marta, Gonzalo, Ximena y Diego Robredo, hijos políticos despiden a Tatita con todo cariño.

CASTIÑEIRAS de CANO FRERS, Josefina. - Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 8 acompañamos a nuestra querida Josefina con mucho cariño.

