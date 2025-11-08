SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CASTRO, Angela C. de, q.e.p.d. - Gregorio Numo y Noel Werthein SA, Cabaña La Paz, Estancia Los Robles, su directorio y colaboradores, despiden a Angela y acompañan a Fabián y Verónica junto a sus hijos y nietos por el fallecimiento de su Sra. madre.

† CASTRO, Angela C. de, q.e.p.d. - Susana y Daniel Werthein participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Fabián y Verónica en este momento de tanta tristeza.

