1
CASTRO, Eduardo Manuel
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CASTRO, Eduardo Manuel, q.e.p.d., falleció el 28-10-2025. - El Estudio Grispo y Asociados, colegas y compañeros de trabajo participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañamos al Dr. Mariano D. Castro Pozo y Flia. en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El emotivo documental del Patón Bauza que expone su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa
- 3
“Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
- 4
El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre