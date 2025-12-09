LA NACION

CASTRO FEIJÓO, Alberto Juan

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CASTRO FEIJÓO, Alberto Juan, q.e.p.d., falleció el 8-12-2025. - Lo despiden con mucho amor, su hijo Santiago Castro Feijóo, su nuera Alejandra y nietos Ignacio y Lucas.

CASTRO FEIJÓO, Alberto Juan, q.e.p.d., falleció el 8-12-2025. - Sus hijos Santiago, Amalia y Carolina; sus nietos Ignacio, Lucas y Agustín, y demás familiares; participan su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria.

CASTRO FEIJÓO, Alberto Juan, q.e.p.d., falleció el 8-12-2025. - Ocurrente, alegre, amante de la música, gran asador y contador de historias. Amalia y Julio Nogués recordarán siempre los inolvidables asados musicales en su querido quincho y lo despiden con amor y agradecimiento por los buenos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

