CASTRO VIERA, Daniel G., q.e.p.d. - Su mujer Sofía M. Eliçagaray, sus hijos Sofía y Daniel y su yerno Francisco participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy, 14.30 hs., en el Jardín de Paz.

CASTRO VIERA, Daniel. - Sus hermanos políticos Christine y Alejo Elicagaray, Lucrecia, María Elena y Nicolás Elicagaray, hijos y nietos, despiden a Daniel con todo cariño.

