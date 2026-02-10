SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAVALIERE, Jorge, q.e.p.d. - Tancat despide a su creador con profundo dolor, pero también con profundo orgullo y fuerza para continuar el legado. Lo despedimos hoy, 10-2, a las 11, en el Parque Memorial, Pilar.

✝ CAVALIERE, Jorge, q.e.p.d., falleció el 8-2-2026. - Hoy despedimos a Jorge. Para nosotros, George. Para muchos, la Morsa. Papá de Nico, parte inseparable de su historia y de su vida. Compañero de Nannine, y padre también de Pía. Un tipo querido de verdad. De esos que no pasan desapercibidos, que dejan anécdotas, frases, risas y una marca que no se borra. Jorge fue de los buenos, de los que se ganan el cariño sin esfuerzo. Nos duele su partida, pero nos queda la certeza de que no se fue solo. Allá arriba, o donde sea que anden los grandes, ya debe estar acomodándose en una mesa de truco, barajando con el Negro, el Arquitecto y el Oscar, discutiendo señas y haciendo trampa con estilo. Abrazo inmenso a Nico, a Pía y a toda su familia. Te vamos a recordar siempre Morsa. Faso, Eki y Ale.

CAVALIERE, Jorge, q.e.p.d. - La barra de Tancat: Hilda, Gabriel, Roberto, Oscar, Luis y Miguel despedimos a nuestro querido amigo Jorge.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa