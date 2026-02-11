LA NACION

CAVALIERE, Jorge,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAVALIERE, Jorge, q.e.p.d. - La comunidad, el consejo de administración y el personal de Highland Park C. C. despiden con cariño a su socio y acompañan a su familia en este momento de dolor.

CAVALIERE, Jorge, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Despedimos a Jorge y saludamos a su familia. Estudio Eduardo Romanello y Asociados.

CAVALIERE, Jorge, q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a nuestro querido Jorge. Acompañamos y abrazamos a Pía, Gonza, Juana, Ine, Nico y Romi en este momento de tristeza, agradeciendo la vida compartida. ¡Su recuerdo quedará guardado para siempre!. Grace, Jime, Maru Ferreiro Pella y sus familias.

CAVALIERE, Jorge, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Te recordaremos siempre. Tancat fue el escenario de tu vida. Familia Romanello.

