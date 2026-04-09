SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAVALLO, Luis María, q.e.p.d., 17-12-38 - 7-4-2026. - Querido Daddy, todos reían cuando naciste y hoy te lloramos porque partís. Tu largo paso por esta vida deja en nosotros el ejemplo de un gran hombre que supo enfrentar los embates de la vida hasta lograr sus mayores deseos. Siempre ejemplo de honradez, honestidad y austeridad, nos enseñaste a respetar el trabajo y el esfuerzo. Pusiste siempre a tus seres queridos por sobre vos mismo y construiste dos grandes familias, con tu amada esposa Cecilia, hijos y nietos y tu querida Capilatis.Seguramente estarás junto a quienes partieron anticipadamente y sabemos que volveremos a reunirnos para siempre.Te amamamos, tus hijos Valerie, Giovanna, Emilio, Patricio y Federico, nietos Valentino, Agustín, Guillermo, Camila, Conrado, Alfonso, Renzo y Abril y tos hijos políticos Martín, Diego y Andrea.

Avisos fúnebres

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