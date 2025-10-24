SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CAVANAGH, Pedro (h.), q.e.p.d. - Ignacio y Silvie Uranga, hijos y nietos lo despiden con gran cariño y acompañan a Pedro y Margaret y toda su familia en este dolor.

† CAVANAGH, Pedro (h.). - Su tío Eduardo Marques Iraola y sus primos Justina, Bachi, Frankie y Coty Marques Peña despiden al muy querido Pepo y abrazan con mucho cariño a Mariana, Felix, Emilia, Sebas y Manu.

† CAVANAGH, Pedro. - Los González Calderón acompañan con mucho amor a Mariana, Felix y Emilia. Pedro querido, descansa en paz.

† CAVANAGH, Pedro, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a Mariana y familia en este triste momento. Ana M., Carolina E., Eugenia C., Javier P., Karina C., Laura S. A., Magalí S., Pompi G. y Santiago C.

† CAVANAGH, Pedro (h.), q.e.p.d. - Tina C. de Cavanagh y sus hijos Agus y Carlos, José y Fer, Luis, Lu y Pablo y Toti y Kiko acompañan a Pedro, Sebastián y a Mariana e hijos con oraciones y mucho cariño en estos momentos de enorme tristeza.

† CAVANAGH, Pedro (h.). - Patricia A. de Lafuente (a.), junto a mis hijas, abrazamos a Peter, Margaret y Sebas con el cariño de toda una vida y despedimos a Pedrito con pena, pidiendo oraciones en su memoria.

† CAVANAGH, Pedro (h), q.e.p.d. - Que infinitos pastizales reciban a Pedrito con la misma calidez que él cuidó de los suyos. Con todo cariño Marcelo y Claudia Robirosa y Flia., en especial Sonia y Robert, Chris, Sara (a.) Camila e Isabel Ingrey acompañan a Mariana, Félix, Emilia, Pedro, Margaret y Sebastián.

Aviso publicado en la edición impresa