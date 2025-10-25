1
CAVANAGH, Pedro (H.)
† CAVANAGH, Pedro (h.), q.e.p.d. - Marta Baibiene de Cavanagh y sus hijos Inés y Manuel, Juan y Silvina, Paula y Fernando, Isabel y Tommy y nietos despiden a Pedrito con mucho cariño y abrazan fuerte a toda su familia.
† CAVANAGH, Pedro (h.). - Querido Pedrito, te despedimos con mucho cariño y abrazamos fuerte a Mariana, Felix, Emilia, Margaret, Pedro, Arritxu y Sebastián. Tu padrino Ángel con María, Christian, Mariu, María, Guille, Fati, Facu, Maki, Nano, Sol, Santi, Gonzalo, Gaby, Belu.
