1
CAYUSO, Susana Graciela
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CAYUSO, Susana Graciela. - La Asociación Argentina de Derecho Constitucional participa el fallecimiento de la querida profesora y exvicepresidenta de la asociación y acompaña a su familia en este doloroso momento.
✝ CAYUSO, Susana Graciela. - Ruben Alberto Suarez despide con profundo dolor a su querida amiga y socia y pide una oración para su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
¿Qué profesiones van a desaparecer con la IA? Uno de los expertos argentinos más escuchados responde
- 3
Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia
- 4
“Vende humo”: Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales israelíes por el “silencio” ante la guerra