CAYUSO, Susana Graciela

CAYUSO, Susana Graciela. - La Asociación Argentina de Derecho Constitucional participa el fallecimiento de la querida profesora y exvicepresidenta de la asociación y acompaña a su familia en este doloroso momento.

CAYUSO, Susana Graciela. - Ruben Alberto Suarez despide con profundo dolor a su querida amiga y socia y pide una oración para su eterno descanso.

