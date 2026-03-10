SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAYUSO, Susana Graciela. - La Asociación Argentina de Derecho Constitucional participa el fallecimiento de la querida profesora y exvicepresidenta de la asociación y acompaña a su familia en este doloroso momento.

✝ CAYUSO, Susana Graciela. - Ruben Alberto Suarez despide con profundo dolor a su querida amiga y socia y pide una oración para su eterno descanso.

