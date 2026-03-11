SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAYUSO, Susana Graciela. - Claudio Gabot, Lorena González Tocci, Sandra Manfredi, Camila Fiorito Núñez, Milagros Graiño, Bautista Grandi, Santiago Rodríguez Chiantore y Juan Francisco Rosati despedimos con profunda tristeza a nuestra querida titular de cátedra. Quedará por siempre en nuestra memoria el enorme legado académico, profesional y personal que nos ha dejado. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

CAYUSO, Susana Graciela, q.e.p.d. - Juan Carlos Maqueda y los integrantes de su vocalía en la Corte Suprema de Justicia de la Nación despiden con dolor a Susana.

