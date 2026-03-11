LA NACION

CAYUSO, Susana Graciela

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAYUSO, Susana Graciela. - Claudio Gabot, Lorena González Tocci, Sandra Manfredi, Camila Fiorito Núñez, Milagros Graiño, Bautista Grandi, Santiago Rodríguez Chiantore y Juan Francisco Rosati despedimos con profunda tristeza a nuestra querida titular de cátedra. Quedará por siempre en nuestra memoria el enorme legado académico, profesional y personal que nos ha dejado. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

CAYUSO, Susana Graciela, q.e.p.d. - Juan Carlos Maqueda y los integrantes de su vocalía en la Corte Suprema de Justicia de la Nación despiden con dolor a Susana.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado
    1

    Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado

  2. A pesar de la generosidad de sus fans para pagar sus deudas, Mickey Rourke fue desalojado de su casa
    2

    En la calle: a pesar de la generosidad de sus fans para pagar sus deudas, Mickey Rourke fue desalojado de su casa

  3. Milei confunde el afuera con el adentro
    3

    Milei confunde el afuera con el adentro

  4. Los posibles escenarios que enfrenta Irán y la “falta de estrategia” de EE.UU., según un experto europeo
    4

    Los posibles escenarios que enfrenta Irán y la “falta de estrategia” de EE.UU., según el experto europeo Bruno Tertrais