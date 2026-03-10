SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAYUSO, Susana. - El equipo docente de la cátedra de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires despide a quien fuera su apreciada titular con profunda tristeza.

✝ CAYUSO, Susana G., q.e.p.d. - Prof. Dr. Alberto A. Spota participa su deceso con hondo pesar y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

