1
CAYUSO, Susana
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CAYUSO, Susana. - El equipo docente de la cátedra de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires despide a quien fuera su apreciada titular con profunda tristeza.
✝ CAYUSO, Susana G., q.e.p.d. - Prof. Dr. Alberto A. Spota participa su deceso con hondo pesar y acompaña a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
¿Qué profesiones van a desaparecer con la IA? Uno de los expertos argentinos más escuchados responde
- 3
“Vende humo”: Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales israelíes por el “silencio” ante la guerra
- 4
Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia