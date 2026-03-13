SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAYUSO, Susana, 9-3-2026. - La despide una alumna, una de tantas a quien marcó con un sello imborrable de rigurosidad y entusiasmo en el complejo arte de enseñar e inspirar. Sus clases de derecho constitucional en la UBA fueron una fiesta ritual que jamás olvidaré y que con el paso de los años se transformó en citas ineludibles al ejercer la profesión y ser yo entonces una docente. Formó centenares de abogados a lo largo de una larga y rica trayectoria humanista pero por sobre todo seres pensantes y autónomos, inoculando el germen de la libertad, la importancia de la calidad institucional de la República, la división de poderes y el apego a la ley con valentía y pasión. Gracias Susana por tanto. Fafi Ricagno.

