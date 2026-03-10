LA NACION

CENTENO, Martín A.,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CENTENO, Martín A., q.e.p.d. - Monique Lappas de Centeno, sus hijos Magdalena y Pierre (as.), Pablo y Lelica (as.), Federico, Mónica y Pablo (as.) y nietos acompañan con todo cariño a María, Martín Alberto, Lucía y familias.

CENTENO, Martín A. - Cristina y Miguel García Labougle, sus hijos y nietos despiden con tristeza al querido Martín y acompañan a su hermana María, a Martín y Lucía y familias con mucho cariño.

CENTENO, Martín A., falleció el 8-3-2026. - Tensy y Julio Paz, hijos y nietos participan su fallecimiento y piden una oración por él.

CENTENO, Martín A., q.e.p.d. - Luis Jaime y María Marta Urruti de Bru, hijos y nietos despiden con dolor al amigo de toda la vida. Acompañan a María, hijos y nietos en la oración con todo cariño.

