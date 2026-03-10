SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CENTENO, Martín Ángel. - Sus cuñados García Labougle, Alberto José, Miguel y Cristina Alston, Rosuka y Raúl Fagalde, Javier y Candelaria del Villar recuerdan tan lindos momentos compartidos, acompañan con mucho cariño a María, hijos y nietos, rogando una oración en su memoria.

