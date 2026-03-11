SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CENTENO, Martín Angel q.e.p.d., falleció el 8 de marzo de 2026. - Su esposa María García Labougle, sus hijos Martín y Lucía, Ricardo Koller, sus nietos Ximena, Cristian y Jazmín; Santiago y Sil; Pedro, Sofi y Lucas; y Tommy, y sus bisnietos Casio, Clemen y Fermín lo despiden con mucho amor y recordarán siempre la hermosa huella que dejó en sus vidas. - LÁZARO COSTA, Tel. 3916-1187.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa